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تعرف على  إيرادات فيلم "مش أنا" لتامرحسني يوم الأحد داخل سينمات مصر

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حقق فيلم "مش أنا" للنجم  تامر حسني، أمس الأحد إيرادات  تقترب من ٦٥٠ ألف جنيهاً داخل سينمات مصر.

وتدور قصة الفيلم حول مرض نادر يصيب به تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، حيث تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" و يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية
بها فهى محور حياته".
 
فيلم" مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول
جادة".
 
يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار بطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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