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بسبب الخلافات.. التحقيقات تكشف تفاصيل إحراق شاب لمسكن أسرته بكرداسة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل اتهام شاب بحرق مسكن عائلتة بمنطقة أبو رواش بكرداسة،  أن المتهم دائم التشاجر مع عائلتة بسبب خلافات أسرية.

وافادت التحقيقات، أن الشاب نتجية الخلافات المستمرة مع عائلته قرر الانتقام من أسرته، فقام بحرق المنزل المكون من طابق واحد بسقف خشبي، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بمنزل بمنطقة أبو رواش بكرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتبين من خلال التحريات أن عاطل وراء إشعال النار بمسكن عائلته  وتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

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