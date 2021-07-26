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"لو كنت" تواصل التصدر على اليوتيوب

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يواصل فيديو كليب أغنية " لو كنت" غناء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان أكرم حسني، تصدره موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث نجحت هيفاء وهبي وأكرم حسني في تحقيق مشاهدات عالية بكليب “لو كنت” حيث وصلت مشاهدات  الكليب لأكثر من 22.5 مليون مشاهدة من إطلاق الكليب في يوم 14 يونيو الماضي. 

الكليب الجديد " لو كنت" هو أول تجربة إنتاجية لأكرم حسني، وهو من إخراج حسام الحسينى، مدير تصوير أحمد بشاري، كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما.

وكان أكرم حسني سافر إلي لبنان لتصوير الأغنية بصحبة هيفاء وهبي وبالرغم من أنه لايظهر مع هيفاء في الفيديو كليب في مشاهد مشتركة إلا أنه كان متواجد معها في الكواليس أثناء التصوير ولكن طبيعة وفكرة الفيديو كليب هي من فرضت عليهم الظهور معًا. 

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