"الوعي بالإعاقة".. دورة تدريبية لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس





يأتي ذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ا.د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د رنا الهلالى مدير مركز خدمات الطلاب ذوى الإعاقة بالتعاون مع شركة حلم، تنسيق ا. داليا محمد السويفي ومتابعة قسم التدريب ايهاب المصري.





وتشهد الدورة التدريبية التي تستمر لمدة يومين تدريب المتدربين على إدراك ومواجهة التحديات التى تواجه الطلاب ذو الإعاقة والتواصل مع الطلاب بهدف أن يدرك المتدربون بشكل أفضل للتحدیات التي یواجهها الأشخاص ذوى الإعاقة لأداء مهامهم الیومیة بشكل مستقل، وكذلك التذريب على التواصل بشكل أفضل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة الي جانب بعض الأنشطة مثل: تحدى اليد الواحدة، تحدى الكراسى المتحركة ونشاط فك شفرة برايل.





جدير بالذكر انه ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﻼب ذوي الإﻋﺎﻗﺔ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة عين شمس ومؤسسة أﻣﻴﺪﻳﺴﺖ.

نظم مركز خدمات الطلاب ذوى الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة أﻣﻴﺪﻳﺴﺖ وشركة حلم، دورة تدريبية بعنوان (الوعى بالإعاقة) لطلاب الجامعة واعضاء هيئة التدريس ومنسقي الإعاقة بشئون الطلاب والعلاقات العامة بالكليات المختلفة.