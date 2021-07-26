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إشادة خبراء العلاقات العامة والاعلان بتميز مشاريع التخرج بإعلام عين شمس دفعة ٢٠٢١

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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استضاف قسم علوم الاتصال والإعلام، بكلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة أ.د. هبة شاهين نخبة متميزة من المتخصصين فى مجال العلاقات العامة والاعلان لتحكيم مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة لدفعة ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د. مصطفي مرتضي عميد الكلية.

ضمت لجنة تحكيم المشروعات فى مجال العلاقات العامة والاعلان عددًا من أبرز القامات المتخصصة فى المجال فى مقدمتهم: أ. عادل سلامة مستشار اعلانى وخبير كتابة المحتوى، وا.منار قدرى مستشار التسويق، ا.جمال الفقى خبير ومحاضر التسويق الرقمى، ا.د. سلوى سليمان رئيس قسم العلاقات العامة والاعلان بكلية الاعلام جامعة الاهرام الكندية.
وبحضور د.مى حمزة المدرس بالقسم، د.شيماء عز الدين الاستاذ المساعد بالقسم
د. ندا منير المدرس بالقسم والمشرف على انتاج شعبة العلاقات العامة والاعلان، وبحضور أ. عمرو بهلول المعيد بالقسم، أ. اية ممدوح المعيدة بالقسم، أ. هدير مهدى المعيدة بالقسم المشرفين على مشاريع علاقات عامة واعلان،.اية منير المعيدة بالقسم، وا.حنان الليثى المدرس المساعد بالقسم.

وقد ضمت مشاريع التخرج لشعبة العلاقات العامة والاعلان لعام ٢٠٢١، عدد ٥ حملات اعلامية: (الصرح، البطاقة الثانية، العبها صح، ٢٤ قيراط، بالمعقول)، وعدد ٥ حملات اعلانية (مارش، تفصيلة، مركت، ايكيوب، هاى سينس)

وأكدت ا.د. هبة شاهين، تميز وتنوع أفكار مشاريع تخرج الطلاب في مجال العلاقات العامة والاعلان، خاصة أن عددًا من الحملات تمس الجانب الإنساني، مشيرة إلى أن قسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس، يؤكد جدارته كل عام بكفاءة طلابه وخريجيه من خلال مشاركاتهم فى المحافل الإعلامية وحصولهم على المراكز الأولى فى الإنتاج الإعلامي بأنواعه المختلفة.

أعربت أ. منار قدرى مستشار التسويق، عن سعادتها بجودة الحملات وتنوعها، مؤكدة جدارة طلاب قسم الإعلام الذين تغلبوا على العديد من الصعاب في لتنفيذ أفكار مشاريع التخرج، مشيرة إلى تنفيذها لورش عمل اونلاين للمراكز الفائزة بالابداع، والمراكز التى لم تفز لانهم ايضا بذلوا مجهودا كبيرا فى انتاج حملاتهم.

وأشاد أ. عادل سلامة المستشار الاعلانى وخبير كتابة المحتوى، بتنوع الأفكار وطرق معالجتها التى تصل الى مستوى المحترفين، مما يؤكد كفاءة طلاب القسم التي تؤهلهم لتعزيز مكانة خريجي إعلام جامعة عين شمس في سوق العمل الإعلامي.

وأكد أ. جمال الفقى خبير ومحاضر التسويق الرقمى، تفوق قسم الإعلام بجامعة عين شمس، وتقديمه لأفكار ومواهب مختلفة ومتميزة تصل لمستوى المحترفين.

وأوضحت أ. د. سلوى سليمان رئيس قسم العلاقات العامة والاعلان بكلية الاعلام جامعة الاهرام الكندية، أن الإنتاج الذي قدمه الطلاب من أكثر المشاريع تميزًا على مدار السنوات الأخيرة، موجهة التحية والتقدير لجهودهم وحماسهم الواضح في انتاج المشاريع.


وفى الختام اعلنت لجنة التحكيم المشاريع الفائزة بالمراكز المختلفة: حيث تصدرت حملة "الصرح" قائمة الحملات الاعلامية بجائزة الإبداع، كما تميزت حملة "البطاقة الثانية" فى المركز الأول، وفى المركز الثانى حملة "العبها صح"، كما تصدرت حملة "مارش" قائمة الحملات الاعلانية بجائزة الإبداع، كما تميزت حملة " تفصيلة" فى المركز الأول، وفى المركز الثانى حملة "مركت".
إشادة خبراء العلاقات العامة والاعلان بتميز مشاريع التخرج بإعلام عين شمس دفعة ٢٠٢١
إشادة خبراء العلاقات العامة والاعلان بتميز مشاريع التخرج بإعلام عين شمس دفعة ٢٠٢١
إشادة خبراء العلاقات العامة والاعلان بتميز مشاريع التخرج بإعلام عين شمس دفعة ٢٠٢١
إشادة خبراء العلاقات العامة والاعلان بتميز مشاريع التخرج بإعلام عين شمس دفعة ٢٠٢١

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