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أحمد الشامي يشوق جمهوره ببرومو أغنية"نجمة معدية"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر الفنان أحمد الشامي، برومو أغنية فريقه واما الجديد  والتي تحمل عنوان" نجمة معدية" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".
 
وأعلن الشامي، عن الموعد الأول لإذاعة الأغنية وهو يوم الأربعاء المقبل في برنامج "أجمد ٧ الساعة ٧" مع چيهان عبدالله.

أغنية "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي،
نشر محمد نور عدة صور جديدة له، جمعته بالفنان أحمد فهمي، والملحن نادر حمدي، والفنان أحمد الشامي، والشاعر الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما، إنتاج ياسر خليل @noguomrecords".

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