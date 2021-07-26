Advertisements

حاضنة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة تبدأ اليوم قبول المتقدمين لدورتها السابعة لأصحاب المشروعات الناشئة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements


تنظم حاضنة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، صباح اليوم، مقابلات لأصحاب المشروعات الناشئة المتقدمين للالتحاق بالدورة السابعة للاحتضان والتي تنظمها الحاضنة وتتيح فيها الفرصة أمام الشباب من 21 عامًا وحتى 35 عامًا أن يحصلوا على فرصة تدريب، بشرط أن تكون فكرة المشروع المتقدمين بها في قطاعات: تكنولوجيا الهاردوير، الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا المالية، إحلال الواردات، الصناعات الإبداعية والثقافية، الاقتصاد الدوار، التكنولوجيا الحيوية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن حاضة الأعمال تعتبر بمثابة المعمل الذى يهيئ ويدرب الشباب الراغبين فى خوض تجربة ريادية الأعمال أو ممن لديهم مشروعات ريادية في بداياتها، وذلك من خلال برامج تدريب وورش عمل يقدمها خبراء، وتساعد هذه البرامج رواد الأعمال ممن لديهم أفكار مبتكرة على تطوير أفكارهم وإطلاق مشروعاتهم وقدرتها على المنافسة فى الأسواق.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الحاضنة تهدف إلى تقديم 3 خدمات رئيسية هى، تنمية الوعى لدى الطلاب بأهمية ريادة الأعمال، وبرامج الحاضنة، وبرامج عيادة الأعمال، كما تواصل حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تنظيم الفعاليات والندوات واللقاءات المباشرة وغير المباشرة والتدريبات الداعمة لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ومعارفهم ضمن جهود الحاضنة لتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال وفقًا للرؤية الاستراتيجية مصر 2030.

ومن جانبه قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحاضنة احتفلت منذ أيام، بتخريج الدفعة السادسة من الشركات الناشئة وعددها 7 شركات تعمل فى أنشطة متنوعة منها مجالات الصناعات الإبداعية وتكنولوجيا التعليم والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الصحة وغيرها، ليرتفع عدد الشركات التي تخرجت من الحاضنة إلى 55 شركة ومشروعا تعمل حاليا بالسوق المصرية بعد فترة إحتضان استمرت لأكثر من 6 أشهر حصلت خلالها الشركات على التدريب والمساعدة لتطوير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية بالسوق.

وأشارت الدكتورة هبة مدحت المدير التنفيذى لحاضنة الأعمال إلى أن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، نجحت منذ بداية عملها في مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة؛ مما أدى إلى تأهلها هذا العام لنهائيات جائزة مركز ريادة الأعمال للتأثير العالمي المقدمة من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، وذلك بعد منافسة شرسة بين 57 مركزًا لريادة الأعمال من مختلف دول العالم حيث تم ترشيح 7 مراكز فقط للنهائيات من بينها حاضنة أعمال جامعة القاهرة.

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ ساعة و 21 دقيقة

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ نصف ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن رانيا يوسف واتهامها بسب وقذف نزار الفارس

منذ ثلث ساعة

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

منذ أقل من ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ يوم

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

01:04 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

12:31 م

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان