"المجلس التصديري": الصادرات الغذائية ترتفع 13% في النصف الأول





قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر اليوم الاثنين إن صادرات الصناعات الغذائية زادت 13 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري إلى 2.052 مليار دولار.





وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في النصف الأول من 2020 نحو 1.820 مليار دولار.



