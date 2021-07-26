ابنة رجاء الجداوي تستعيد الذكريات بصورة للراحلة من باريس





استعادت أميرة مختار، الذكريات للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وقامت بمشاركة الجمهور صورة لها من باريس في الرحلة الاخيرة.



ونشرت أميرة، الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"نفس اليوم لها في آخر رحلة لها في باريس الله يرحمك ياحبيبتي ".



وظلت النجمة رجاء الجداوي أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء في بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مروراً بسنوات عمرها التي قضتها ملهمة للكثيرات في عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها في 5 يوليو 2020 العام الماضي







وكان خبر وفاتها من أكثر الأخبار الصادمة لكل محبيها، لكنها رحلت وتركت وراءها إرثا من الفن والإبداع والأعمال الخالدة، واستطاعت أن تحفر اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ السينما والتليفزيون، وفى قلوب وعقول الجميع،





