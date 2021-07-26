Advertisements

ابنة رجاء الجداوي تستعيد الذكريات بصورة للراحلة من باريس

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


استعادت أميرة مختار، الذكريات للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وقامت بمشاركة الجمهور صورة لها من باريس في الرحلة الاخيرة.

ونشرت أميرة، الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"نفس اليوم لها في آخر رحلة لها في باريس الله يرحمك ياحبيبتي ".

وظلت النجمة رجاء الجداوي أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء في بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مروراً بسنوات عمرها التي قضتها ملهمة للكثيرات في عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها في 5 يوليو 2020 العام الماضي

 

وكان خبر وفاتها من أكثر الأخبار الصادمة لكل محبيها، لكنها رحلت وتركت وراءها إرثا من الفن والإبداع والأعمال الخالدة، واستطاعت أن تحفر اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ السينما والتليفزيون، وفى قلوب وعقول الجميع، 


أخبار تهمك

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

منذ 39 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع ضد البنك الأهلي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ 14 دقيقة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

12:39 م

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان