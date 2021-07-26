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تخفيف الحكم على متحرش مطار القاهرة من 3 سنوات إلى 6 أشهر

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح مستانف النزهة، برئاسة المستشار أحمد زين الدين، تخفيف الحكم على موظف مطار القاهرة المتهم بالتحرش بفتاة تدعى "بسمة بشاي" وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية من الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه إلى حبسه 6 اشهر، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدمة في الواقعة.

كانت نيابة النزهة أمرت بإحالة المتهم بالتحرش بفتاة بمطار القاهرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بمتحرش المطار إلى المحاكمة الجنائية.

وواجهت نيابة النزهة المتهم باتهامه بالتعرض للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفه المحمول دون رضاها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فأنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً في توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه، ونفى المتهم أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة.

وأجرت النيابة مواجهة قانونية بين فتاة مطار القاهرة والمتهم بالتحرش بها وتعرفت عليه واتهمته بتصويرها دون علمها، واستمعت نيابة النزهة، إلى أقوال ضحية متحرش المطار وقالت إنه أثناء عودتها من لبنان مع عدد من أصدقائها لاحظوا أن المتهم يقوم بتصوير أجزاء حساسة من جسدها أثناء سيرها فتوجهوا إليه لطلب الكف عن أفعاله إلا أنه أنكر ولكنهم شاهدوا الصور على هاتفه المحمول.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية في واقعة تحرش موظف بمطار القاهرة بفتاة وتصويرها دون علمها والمعروفة إعلاميا بمتحرش المطار أن المتهم التقط بهاتفه المحمول خلسةً صورًا لمواطن عفة المجني عليها وصورًا لأخريات بذات الطريقة، وذلك بمنطقة لا تغطيها آلات المراقبة بالميناء، وأن مهامَّ عمله لا تجيز له التصوير داخل الميناء.

واطلعت النيابة على هاتف المتهم وتبين وجود صور المجني عليها وأخريات وبمواجهته بمحتوى هاتفه أكد أنه التقطها دون قصد إظهارها كما ظهرت فيما أنكر علمه بوجود باقي الصور.

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متحرش المطار بوابة الفجر الفجر

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