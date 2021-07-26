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مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة سارة لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ووفقاً لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النادي الإسباني قد يتحصل على أموال غير متوقعه، خلال سعيه لخفض رواتب اللاعبين هذا الصيف.


وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يريد التخلص من لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا، نجم البارسا السابق، في الميركاتو الصيفي مقابل 10 ملايين يورو.


وأوضحت أن اللاعب البرازيلي يحظى باهتمام ميلان ولاتسيو في إيطاليا، وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقالت الصحيفة، إذا تمت الصفقة بهذه القيمة، فإن برشلونة سيحصل على 3.5 مليون يورو، من خلال بند في عقد رافينيا يمنح البارسا 35% من قيمة أي بيع مستقبلي.

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