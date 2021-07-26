Advertisements
البحث عن جثة غريق من محافظة الشرقية في الإسكندرية
الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:06 م
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
يواصل رجال الأنقاذ البحث عن جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، بعد أن غرق في مياه شاطئ بيانكي غرب الإسكندرية.
وقال الكابتن إيهاب المالحي، غواص من مجموعة غواصين الخير، إن الشاب يدعى محمد مصطفى أحمد من محافظة الشرقية، وقد غرق في مياه البحر من يوم ١٨ يوليو فجرًا فى قرية بيانكي بالبيطاش، وتحديدا بالقرب من نادى الشرطة هناك.
وناشد المالحي، الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يظهر فى اقرب وقت.
وقال الكابتن إيهاب المالحي، غواص من مجموعة غواصين الخير، إن الشاب يدعى محمد مصطفى أحمد من محافظة الشرقية، وقد غرق في مياه البحر من يوم ١٨ يوليو فجرًا فى قرية بيانكي بالبيطاش، وتحديدا بالقرب من نادى الشرطة هناك.
وناشد المالحي، الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يظهر فى اقرب وقت.
Advertisements