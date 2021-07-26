البحث عن جثة غريق من محافظة الشرقية في الإسكندرية



وقال الكابتن إيهاب المالحي، غواص من مجموعة غواصين الخير، إن الشاب يدعى محمد مصطفى أحمد من محافظة الشرقية، وقد غرق في مياه البحر من يوم ١٨ يوليو فجرًا فى قرية بيانكي بالبيطاش، وتحديدا بالقرب من نادى الشرطة هناك.



وناشد المالحي، الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يظهر فى اقرب وقت.

يواصل رجال الأنقاذ البحث عن جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، بعد أن غرق في مياه شاطئ بيانكي غرب الإسكندرية.