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القوصي يوضح الدافع وأهمية استضافة مصر لرؤساء وممثلي وكالات الفضاء الأفريقية (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:08 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر تتجه إلى العودة للحضن الأفريقي في مختلف المجالات ومنها الفضاء، لذلك سعت إلى التعاون مع الدول الأفريقية في مشروع فضائي قوي يجمع أكثر من دولة ويطور تكنولوجيا الفضاء ويمنح مصر نوعا من الريادة في هذا المجال.

وأضاف القوصي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن بعض الدول الأفريقية وصلت إلى مستوى متقدم في تكنولوجيا الفضاء، لذلك حرصت وكالة الفضاء المصرية على دعوة 5 دول أفريقية وهي غانا والسودان وكينيا ونيجريا وأوغندا لزيارة مصر، ونظمت لها برنامجا عمليا لممارسة تصميم الأنظمة الفضائية لتنفيذ مشروع قمر التنمية الأفريقية.

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019، أن مصر ستنفذ هذا المشروع مع دول أفريقية بهدف مراقبة التغيرات المناخية الموجودة في هذه الدول.
وأشار إلى أنه بعد التدريب العملي سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع مع الدول ونحدد البرنامج الزمني، وتحديد اختصاص كل دولة، ومصادر التمويل حتى يستفيد الجميع من هذا المشروع.
ولفت إلى أن الوكالة المصرية نفذت مشروع قمر تعليمي، يتعلم فيه المهندسون والطلاب كيفية جمع قمر صناعي وعمل الاختبارات عليه وتطويره بمعرفتهم، مضيفا: "سنمنح كل دولة من الدول الخمس قمرا تعليميا، حتى يكون مستواهم في بدء تنفيذ مشروع قمر التنمية الأفريقي مناسب".

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