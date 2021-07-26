Advertisements

تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس



أجلت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 مليون جنيهاً، بتهمة السب والقذف إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل.

نصت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلاً عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضاً له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلاً كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

أخبار تهمك

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ يوم

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 17 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 19 ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ ربع ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع ضد البنك الأهلي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

منذ 40 دقيقة

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

12:39 م

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

12:31 م

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان