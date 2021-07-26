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دعوي قضائية تطالب بتسمية العاصمة الإدارية باسم الرئيس السيسي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أقام محمد سميح المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بتغيير مسمي مدينة العاصمة الإدارية الجديدة إلى مدينة السيسي الجديدة وذلك عرفانٱ لما قام به الرئيس السيسي من مشروعات قومية ضخمة أدت إلى زيادة النمو الإقتصادى، وكذلك المشروعات العملاقة وشبكة الطرق ومبادرة حياة كريمة.

أختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، وذكرت الدعوى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة جنوب طريق السويس وغيرها من المشروعات التى كان لها عظيم الأثر فى بناء الدولة الحديثة من مدن سكنية وجامعات ومشروعات عملاقة.

وتابعت الدعوى أنه أنطلاقٱ من الواجب الوطني والعرفان لصاحب تلك المشروعات فأنه تسمية العاصمة الإدارية باسم الرئيس أقل ما نقدمة له على كل ما قدمه للدولة المصرية.

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