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أولمبياد طوكيو.. هداية ملاك تكتسح لاعبة تونجا وتتأهل للعب على برونزية التايكوندو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأهلت البطلة المصرية في التايكوندو هداية ملاك لمواجهة الأمريكية بيج ماكفرسون، على الميدالية البرونزية لمنافسات 67 كجم سيدات في أولمبياد طوكيو 2020.


وستلعب هداية ملاك مواجهة تحديد الفائز بالميدالية البورنزية في الثانية ظهر اليوم، الإثنين، بعدما تغلبت على ماليا ميل باسيكا بطل تونجا في دور الترضية، بسبب عدم التكافوء بنتيجة 19-0.


وكانت هداية ملاك قد خسرت في الدور ربع النهائي أمام لورين ويليامز بطلة بريطانيا في دور الـ8 الذي صعدت إلى الدور نصف النهائي بالفوز علي بطلة مصر بنتيجة  13-12.


جدير بالذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

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