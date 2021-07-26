أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة بعد تحسن حالة ياسمين عبد العزيز

نشر الفنان أحمد العوضي رسالة جديدة بعد تحسن حالة زوجته ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".





كتب أحمد العوضي منشورًا قال فيه:" على قدر أهل العزم تأتي الشدائد".





وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أجرت عمليتين جراحيتين أثر عنها تلوث بكتيري استلزم دخولها العناية المركزة.





يذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قد اجتمعوا سويًا من خلال مسلسل " اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز،أحمد العوضي،خالد سرحان،دينا فؤاد،إيمان سيد تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري