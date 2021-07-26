وكالة الفضاء المصرية تستضيف رؤساء الوكالات الإفريقية لإفتتاح الدورة التدريبية للدول الإفريقية



قام د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة بإلقاء الكلمة الترحيبية واستهل حواره بالشكر للحضور على حرصهم للتواجد في هذا الحدث الهام والذي يتطلب تضافر جهود جميع الدول المشاركة لإنجاحة، وان هذا الحدث هو البداية الحقيقة لمبادرة قمر التنمية الافريقي الذي اعلان عنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام 2019. مشيرًا إلى أن ثقافة تكنولوجيا الفضاء تتطلب خبرات وتعاون طويل المدى ولا يمكن أن تتحقق من جانب واحد فقط، بل ستزدهر وتقوى بالتعاون الدولي الإفريقي بين الدول المشاركة.



ونوه القوصي إلى أنه سوف يتم منح الدول المشاركة في التدريب قمرًا صناعيا مخصص للاغراض التدريبية تم صنعه بوكالة الفضاء المصرية، كمساهمة مصرية في تكليل جهود التدريب العملي بالنجاح من خلال التطبيق العملي بعد العودة إلى بلادهم.



تحدث السيد. هاليلو شابا، رئيس وكالة الفضاء النيجيرية، ورحب بالحضور جميعًا وأعرب عن سعادته للمشاركة في مثل هذا الحدث الكبير وقال، نحن نسعد بهذه الفرصة الرائعة والتجربة الفريدة بين الدول الإفريقية ونرغب في أن تستمر بيننا، كما نسعد بوجود فريق رائع من المهندسين الذين سيشاركوننا نفس الهدف والخبرات، ونهدف إلى أن تكون لإفريقيا مكانه وسط المنافسة العالمية في مجال الفضاء والذي لن يتحقق إلا بالعمل الجماعي كفريق واحد، فنحن نشكر مصر على إتاحة هذه الفرصة لنا.

وقام د. صمويل دانكور رئيس جامعة كل الامم بغانا بالشكر على المشاركة، وأكد على إمكانية أظهار علمائنا ومهندسينا البارعين في مجال هندسة الاتصالات والتكنولوجيا، لإنشاء أقمار صناعية قادرة على خدمة المجتمع في كافة المجالات.



كما تحدث السيد. ميشاك من الاتحاد الإفريقي وأعرب هو أيضًا عن شكره وترحيبه لرئيس الوكالة والحضور، وقال أننا لن نضحي بمستقبل بلادنا ونتجاهل هذه التكنولوجيا، بل سنتعاون سويًا للنهوض بتكنولوجيا الفضاء ونشر ثقافتها في مجتمعاتنا.



وقام السيد السفير محمد كريم شريف بشكر د. قوصي والسيد وزير الخارجية سامح شكري، وقال أننا جميعا فخورين بأنفسنا كإفريقين وعى وجه الخصوص أفتخر بكوني مصري لإستضافة مصر حدث هام وضخم مثل هذا رغم التحديات التي تواجه الجميع حاليا بسبب كوفيد.

وأشار لأهمية هذا البرنامج التوعوي والعلمي التدريبي لبناء القدرات وإتاحة الفرصة لتحقيق غاية نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء بنجاح، وختم كلمته بشكر جميع الحضور.



كما وقد نوه د. القوصى إلى أن ظروف حجز الطيران حالت دون حضور رئيس وكالة الفضاء الكيينية السيد هوه هيلارى، لحفل الافتتاح وسيتواجد في فعاليات الأيام التالية.



كذلك في عجاله أعربت السيدة سالي عاطف رئيس مجلس أمناء منظمة الحلم الإفريقي عن سعادتها لوجود أجنده ممنهجة ومنظمه لهذا الحدث الرائع، مع تمنياتها للجميع بالنجاح.

كما أضاف د. محمد عراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عن امتنانه للجميع بالحضور للمبادرة تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية،مشيرا إلى أن هذا الجمع يعد فرصة لتحضير عروض وعصف ذهني لكل الأفكار الخاصة بمجال الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، وسريعا قام باستعراض جدول الزيارة الخاص بالوفد من زيارة لمبنى الوكالة والتعرف على معامله، وكذلك إمكانيات الوكالة ومنشأتها، إلى جانب توزيع متطلبات التدريب، والتفاصيل الخاصة بالتدريب والمجموعات الفرعية أيضًا.

وختم عراقي كلمته بالشكر للجميع مع تمنياته للحضور بالشعور بالأريحيه وسط الزملاء وبقضاء وقت ممتع ومفيد خلال مدة التدريب.

وفي الختام قام د. قوصي بتسليم دروع تقديرية من الوكالة للسادة رؤساء الوكالات وممثليها، تقديرًا وعرفانا من وكالة الفضاء المصرية للشراكة الإفريقية القادمة.

وجدير بالذكر أن ما يميز هذا التدريب على وجه الخصوص عن غيره، أنه يركز على الجانب العملي بصورة كبيرة في سابقة لم تحدث من قبل على مستوى القارة الافريقية، وبإمكانيات ودعم كبير توفره وكالة الفضاء المصرية للمهندسين الأفارقة، وذلك في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تدعيم العلاقات الأفريقية من خلال توفير الفرصة لممارسة العملية لعدد من التقنيات في مجال تكنولوجيا الفضاء وتشمل التخصصات الهندسية ( الاتصالات والبرمجيات والميكانيكا والاختبارات والتجميع والتخصصات الأخرى بالقمر الصناعي) ويهدف البرنامج التدريبي الي بناء القدرات الأفريقية التي تمكن المتدربين من تصنيع أنظمة مماثلة ومحاكية في بلادهم.

ويذكر أن هذا التدريب كان تحت إطار قمر التنمية الإفريقي، والذي تم الإعلان عنه من قبل السيد وزير البحث العلمي عام 2019، كما وكان قد تم الاتفاق علي بداية المشروع بتوفير وكالة الفضاء المصرية لتدريب نظري وعملي للفرق من تلك الدول.



وقد أعلن سابقًا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فى مصر البدء فى برنامج تدريبى وبناء قدرات لـ 18 باحثًا إفريقيًا شابًا في مجالات فضائية مختلفة، وأشارإلى أهمية دعم وتنشيط وتعزيزالعلاقات الإفريقية، في مجال تقنيات الفضاء، مشيرًا إلى أن بناء شراكة قوية وعادلة في مجال الفضاء سيكون مفيدًا لجميع الأطراف وسيساعد على استقرار البلدان الإفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة لجميع سكان القارة.



مشيرُا إلى أن مصر تولي أهمية كبرى لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال الأنشطة الفضائية وخاصة لمواجهة تحديات تاثيرات تغير المناخ وغيرها من العوامل الأخرى.

استقبل د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ رؤساء وممثلي وكالات الفضاء الإفريقية من المهندسين المتخصصين وكذلك متدربين من قطاع الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الإفريقي، للدول الإفريقية الخمس وهي (غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا) وأيضا متدربين من هذة الدول وبحضور عدد من ممثلي الوزارات المصرية المعنية بالموضوع. وذلك لتلقي التدريب النظري والعملي على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، على مدار اسبوعين متتاليين بمقر الوكالة.