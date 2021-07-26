موعد مباراة الأهلي ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أسوان، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 17، من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويواجه الأهلي مضيفه أسوان، يوم الخميس المقبل الموافق 29 يوليو الحالي، في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.





ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، بفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر صاحب الـ 61 نقطة، وللمارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.





بينما يتواجد أسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، بعدما فاز في 6 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 14 مباراة.



