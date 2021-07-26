Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:30 م
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
Advertisements
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أسوان، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 17، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي مضيفه أسوان، يوم الخميس المقبل الموافق 29 يوليو الحالي، في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، بفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر صاحب الـ 61 نقطة، وللمارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.

بينما يتواجد أسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، بعدما فاز في 6 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 14 مباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الاهلي كره القدم رياضة

أخبار تهمك

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

حازم إمام يطالب اتحاد الكرة بإبلاغ الأهلي والزمالك بطريقة تحديد بطل الدوري

منذ ساعة و 24 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

مدة غياب نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة لهداية ملاك وسيف عيسى بعد برونزية أوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يبذل جهوده لضم نجم برايتون

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ ساعة و 26 دقيقة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان المقبلة في الدوري المصري

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ضد بيراميدز بالدوري في الموسم الجديد

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة بالدوري المصري

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري الممتاز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

02:07 م

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

02:56 م

مدة غياب نجم ريال مدريد

03:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان