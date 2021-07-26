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اليوم.. استئناف تصوير فيلم "معالي ماما"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستأنف فريق عمل فيلم "معالي ماما" التصوير اليوم وذلك بفيلا المغربي بالمريوطية ويتواجد عدد كبير من الفنانين منهم بشرى والليثي وسولي وياسين أمير.

وكان احتفل فريق عمل الفيلم ببدء التصوير منذ أسابيع ويعتبر عودة لبشرى بعد غياب للسينما.

والفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم: بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة المطربة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومنسق إعلامي يارا أحمد.

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