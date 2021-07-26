حقيقة رحيل نجم الأهلي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة رغبة محمود وحيد في الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.





ونفى المصدر في تصريحات خاصة لموقع الفجر الرياضي ماتردد حول رغبة اللاعب في مغادرة المارد الأحمر في الصيف القادم، مؤكدا أن موسيماني سيمنحه فرصة المشاركة في المباريات القادمة.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.





وحقق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



