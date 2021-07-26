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مفاجأة للنجم ريان .. "بعدك بتحن" الرهان الأكبر على النجاح

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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بعد ان استعدّ الفنان اللبناني ريان لإطلاق أغنية جديدة بمناسبة عيد الأضحى، فاجأه مدير اعماله السيد روني الأسمر بمشروع أغنية أخرى بمناسبة عيد ميلاده، واستطاع فريق عمل الأسمر إنجازها بأقل من أسبوع واحد.

ويستعد الفنان اللبناني ريان لاطلاق هذه الأغنية بعنوان "بعدك بتحنّ" فيديو كليب عبر قناته الخاصة على يوتيوب والمحطات التلفزيونية والاذاعات.

ونشر ريان صورة من كواليس تصوير الكليب عل متن يخت الخاص بالاسمر، وذلك عبر صفحته الخاصة على انستغرام شوّق من خلالها متابعيه مرتدياً نظارات شمسية وقميصاً أبيض واكسسوارات من الذهب.

ويؤكد روني الاسمر عدم وجود اي خلاف مع ريان وان اختياره لاطلاق اغنية ثانية جاء ليتناسب مع عيد ميلاده فقط، والعلاقة لا تزال وطيدة بينهما، إذ يحرص الاسمر على تحقيق الافضل للفنانين الذين يتعاملون معه.

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