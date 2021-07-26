ريفر بليت يتجاوز أحزانه في الدوري الأرجنتيني

حقق ريفر بليت انتصارا كبيرا أمام يونيون سانتا في وتغلب عليه 4 / صفر صباح الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إنديبندينتي على إستوديانتس لابلاتا 1 / صفر.





ونفض ريفر بليت بذلك غبار الهزيمة في المرحلة الأولى أمام كولون 1 / 2 وحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم.





وسجل الأهداف الأربعة لريفر بليت، براين روميرو وماتياس سواريز ونيكولاس دي لا كروز وباولو دياز في الدقائق 12 و34 و61 و65 .





ورفع إنديبندينتي، الذي تعادل في المرحلة الأولى مع أرجنتينوس سلبيا، رصيده إلى أربع نقاط بعدما تغلب على إستوديانتس لابلاتا بهدف وحيد سجله خوان انسوارالدي في الدقيقة 15 .



