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"أمهات مصر": ارتياح بين طلاب الثانوية عامة من امتحان اللغة الأجنبية الأولي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان اللغة الأجنبية الأولي  لطلاب الشعبة العلمية  بالثانوية العامة جاء في مستوي الطالب المتوسط .

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور الطلاب اجمعوا علي أن الإمتحان متوسط وبعض الأسئلة في القطعة تتضمن بعض النقاط الصعبة وتحتاج تركيز وبها بعض التركات ، ولكن في مجملة جيد.


وناشدت عبير، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بتوفير الجو المناسب داخل المنزل ،لأستكمال باقي الإمتحانات بدون ضغط علي الطلاب وتشجعيهم دائما. 



وأدي، اليوم، طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” إمتحان اللغة الأجنبية الأولي، بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.

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