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تشكيل السعودية المتوقع ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:39 م
منتخب السعودية
منتخب السعودية
علي ماهر حلمي
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يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب البرازيل يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سايتاما 2002.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة السعودية المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الربيعي.
خط الدفاع: الشهراني، هندي، العامري، سعود عبد الحميد.
خط الوسط: الفرج، علي الحسن، النجعي.
خط الهجوم: سالم الدوسري، الخليف، الحمدان.

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رياضة اوليمبياد طوكيو السعودية اخبار الرياضة

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