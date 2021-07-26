مراسل قناة تليفزيونية يتعرض لـ حادث تصادم على الهواء (فيديو)

تعرض عصام الشندويلي، مراسل قناة صدى البلد، أثناء تقديمه النشرة المرورية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح يوم الاثنين، لحادث تصادم على الهواء.





حيث صدمت دراجة نارية، مراسل القناة أثناء وقوفه على جانب الطريق لتوضيح الحالة المرورية بشارع السودان بمحافظة الجيزة في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة ومتجه إلى شارع جامعة الدول العربية.





وسقط "الميكرفون" من المراسل وبدت عليه علامات الألم، ثم انقطع البث عنه.



