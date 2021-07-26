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دينا ترقص على أنغام " يا حته من قلبي" في أحد الأفراح
الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:05 م
آيه عبد العزيز
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نشرت الفنانة دينا مقطع فيديو لها من داخل أحد الأفراح ترقص علي أنغام أغنية "يا حته من قلبي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"
ظهرت الفنانة دينا وهي ترقص علي أنغام أغنيه يا " حته من قلبي" وعلقت قائلة:"يا حته من قلبي ،حسين الجاسمي".
يذكر أن الفنانة دينا تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل " السيدة زينب" تأليف أحمد صبحي إخراج محمد النقلي بطولة دينا،ريهام سعيد،حسام داغر، طارق صبري،سوسن بدر،محمود عبد المغني
ظهرت الفنانة دينا وهي ترقص علي أنغام أغنيه يا " حته من قلبي" وعلقت قائلة:"يا حته من قلبي ،حسين الجاسمي".
يذكر أن الفنانة دينا تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل " السيدة زينب" تأليف أحمد صبحي إخراج محمد النقلي بطولة دينا،ريهام سعيد،حسام داغر، طارق صبري،سوسن بدر،محمود عبد المغني
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