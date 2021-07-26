دينا ترقص على أنغام " يا حته من قلبي" في أحد الأفراح

نشرت الفنانة دينا مقطع فيديو لها من داخل أحد الأفراح ترقص علي أنغام أغنية "يا حته من قلبي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"





ظهرت الفنانة دينا وهي ترقص علي أنغام أغنيه يا " حته من قلبي" وعلقت قائلة:"يا حته من قلبي ،حسين الجاسمي".





يذكر أن الفنانة دينا تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل " السيدة زينب" تأليف أحمد صبحي إخراج محمد النقلي بطولة دينا،ريهام سعيد،حسام داغر، طارق صبري،سوسن بدر،محمود عبد المغني