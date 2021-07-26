أستون فيلا يسعى لإقناع جريليش بالبقاء وعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

يجهز نادي أستون فيلا لتقديم عرض جديد إلى نجمه جاك جريليش، ليتقاضى بموجبه عل أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، لإقناعه بالبقاء وعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي.









ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ذا صن" البريطانية":" فإن أستون فيلا يريد بقوة في ربط نجم الفريق بعقد جديد، ويرحب بأن يجعله واحدا من أعلى اللاعبين أجرًا".









ويجلس جريليش على رأس أولويات مانشستر سيتي في الميركاتو الحالي، وينتظر أن يكون أول صفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني في الكرة الإنجليزية.









بينما يتمسك أستون فيلا ببقاء جريليش، والذي يتبقى في عقده الحالي 4 أعوام، والذي تم توقيعه العام الماضي.









والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يمتلك القدرة على المنافسة في أي عرض مالي سيتقدم به أستون فيلا، وكذلك يغري اللاعب الدولي الإنجليزي بفرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا أيضًا خلال الموسم المقبل.