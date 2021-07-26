أستون فيلا يسعى لإقناع جريليش بالبقاء وعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

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أستون فيلا يسعى لإقناع جريليش بالبقاء وعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي
الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:02 م
غدير أحمد
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يجهز نادي أستون فيلا لتقديم عرض جديد إلى نجمه جاك جريليش، ليتقاضى بموجبه عل أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، لإقناعه بالبقاء وعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ذا صن" البريطانية":" فإن أستون فيلا يريد بقوة في ربط نجم الفريق بعقد جديد، ويرحب بأن يجعله واحدا من أعلى اللاعبين أجرًا".
ويجلس جريليش على رأس أولويات مانشستر سيتي في الميركاتو الحالي، وينتظر أن يكون أول صفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني في الكرة الإنجليزية.
بينما يتمسك أستون فيلا ببقاء جريليش، والذي يتبقى في عقده الحالي 4 أعوام، والذي تم توقيعه العام الماضي.
والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يمتلك القدرة على المنافسة في أي عرض مالي سيتقدم به أستون فيلا، وكذلك يغري اللاعب الدولي الإنجليزي بفرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا أيضًا خلال الموسم المقبل.
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