أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

يسعي بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









ويرغب موسيماني فى تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم بصفقات قوية خاصة فى خط هجوم الأهلي.









وترددت أنباء قوية عن خروج كل من سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومروان محسن من حسابات بيتسو موسيماني للموسم الجديد.









وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز أمس على حساب نظيره الانتاج الحربي ضمن مباريات الأهلي المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.