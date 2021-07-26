أحمد فتحي لـ"الفجر الفني": كواليس "أبو العربي" كلها ضحك ولعب.. وأُدين بالفضل لـ هاني رمزي (حوار)

*مسرحية "أبو العربي" شخصية فلكلورية شعبية وقماشتها أكبر من السينما

*أخاف من الفراق والفشل.. وزوجتي كل حياتي ووجودها يشعرني بالأمان

*تقديمي لأدوار ضيف الشرف يكون مجاملةً لأصدقائي..وكواليس العمل مع بيومي فؤاد تكون في المهلبية جداً

*لا يوجد نمبر وان في الكوميديا..ولن أقدم أدواراً ضد مبادئي

اخترق الفنان أحمد فتحي قلوب جمهوره في وقت قصير لبساطته وخفة دمه الذين جعلوه واحداً من أهم نجوم الكوميديا، لبراعته في ذلك اللون، فلا تستطيع أن تتوقف عن الضحك بمجرد استماعك لإفيهاته الرائعة، بالإضافة إلى أنه حقق نجاحًا باهراً في مسرحية "أبو العربي".

لذا أجرى"الفجر الفني" حواراً خاصاً معه، كشف لنا خلاله عن سر حماسه للمشاركة فيها، وعن كواليس تعاونه مع هاني رمزي وباقي الأبطال وعن دور زوجته في مسيرته الفنية وعن السر وراء عدم تحقيق مسلسل "أحسن أب" النجاح المرجو منه، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار:

*ما الذي حمسك للمشاركة في مسرحية "أبو العربي"؟

لأن المسرحية دمها خفيف، ولأنني بطبعي أتحمس لأي شئ يتم تقديمه على المسرح، بالإضافة إلى أنني أدين بالفضل لهاني رمزي لأن أول مشهد لي في توهجي في السينما كان معه في فيلم "الرجل الغامض بسلامته".

*ألم تقلق من ألا تحقق المسرحية النجاح المرجو منه لاسيما أن اسم العمل يحمل اسم الفيلم نفسه الذي تم تقديمه من قبل؟

إطلاقاً، فأنا لا أحسب خطواتي بهذا الشكل، كما أن المسرحية مختلفة تماماً عن الفيلم من حيث القصة والمضمون، لكن الشخصية الرئيسية" أبو العربي" هي شخصية فلكلورية شعبية، وقماشتها أكبر من السينما.

*ماذا عن كواليس العمل مع هاني رمزي وباقي الأبطال؟

الكواليس جميلة جداً وكلها ضحك ولعب، فجميعهم أساتذة كبار وأنا لي الفخر أن أكون متواجداً بينهم.

*ماذا عن ردود الأفعال التي تلقيتها على الدور الذي تقدمه خلالها؟

ردود الأفعال مبهجة، وإيجابية جداً، وكل من يقابلني يقول لي أن المسرحية مليئة بالضحك، والحمد لله رد الفعل تجاوز توقعاتي.

*ماذا عن دور زوجتك في حياتك الشخصية والفنية؟

هي كل حياتي، وأخذ برأيها في أعمالي قبل الموافقة عليها؛ لأنها لها وجهة نظر صائبة، فأحياناً تقول لي شيئاً ولا ألتزم به، واكتشف بعد ذلك أن وجهة نظرها كانت صحيحة، ولكن الأشياء التي أعارضها فيها تكون قليلة جداً.

*وهل قبولك لأدوار ضيف الشرف يكون كنوع من المجاملة لأصدقائك ؟

نعم، فكل الأدوار التي ظهرت فيها كضيف شرف قدمتهم مجاملةً لأصدقائي، حتى وإن كانت جودتها قليلة نسبياً، فلابد أن أقف بجانبهم إذا احتاجوا لذلك، ولكن إذا كان الموضوع يحمل تقليل من شأني بالتأكيد سأعتذر عنه، وهذا لم يحدث من قبل.

*وما الذي جذبك للمشاركة في فيلم ديدو؟

لأنه أول فيلم مصري وعربي في الشرق الأوسط يتم تنفيذه على غرار هوليوود، به كم كبير من الجرافيكس، وهو تجربة جديدة علي ولم يسبق لي تقديم تلك النوعية من قبل.

*البعض انتقد الفيلم وقال أن قصته ليست جيدة، فما تعليقك على تلك الانتقادات؟

أنا لم يصلني تلك التعليقات، وإذا وصلتني فذلك شئ طبيعي، فليس بالضرورة أن يحظى العمل الفني على إعجاب كل الجمهور فبالتأكيد سينقسم الجمهور بين محب للعمل و آخر سيكون غير معجب بقصته، وكل شخص حر في آرائه، وبالرغم من أن الفكرة كانت بسيطة جداً إلا إننا بذلنا فيه جهوداً كثيرة لكي يصل للجمهور ولكي يكون بنفس مستوى وجودة الأفلام العالمية.

*كيف كانت كواليس العمل مع بيومي فؤاد وكريم فهمي وباقي الأبطال؟

هذا الكاست يكون كواليسه في المهلبية جداً؛ لأننا جميعاً أصدقاء، وقدمنا معاً العديد من الأعمال، فتكون هناك حاجة من اللا وعي والضحك في اللوكيشن، والحمد لله كواليسنا هي التي تهون علينا الإرهاق وساعات التمثيل الطويلة، طبعاً العاقل الوحيد فينا هو كريم فهمي، وهدى المفتي كانت أول مرة نراها، ولكن استوعبناها وهي اختنا الصغيرة.

*ماذا أضاف لك الوقوف أمام الزعيم عادل إمام؟

الوقوف أمام عادل إمام هو إضافة كبيرة لي، ويعتبر بمثابة سك، أي أنني أصبحت في منطقة أخرى في التمثيل ضمن الكبار الذين معترف بهم أنهم ممثلين.

*وهل هناك نصيحة معينة نصحك بها الزعيم عادل إمام ومازلت تسير عليها إلى وقتنا الحالي؟

نعم، قال لي نصيحة مهمة جداً، وهي أن العمل الذي ستعتذر عنه اليوم سوف يأتي لك في الغد أكثر منه وأحسن منه بكثير، أحاول تطبيق تلك النصيحة، ولكن أحياناً لا أقدر على تنفيذها.

*ما أكثر شئ تخاف منه في حياتك ويسببلك ازعاج دائماً وما نقطة الأمان بالنسبة لك؟

أخاف من الفراق والفشل، ووجود زوجتي بجانبي شئ مهم جداً وهو ما يجعلني أشعر بالأمان.

*ما تعليقك على الاتهامات التي توجه لنجوم الكوميديا بالاستسهال فيما يقدمونه في أعمالهم في الفترة الأخيرة؟

للأسف أنا أتفق مع هذا الاتهام، طبعاً هناك استسهال، وأنا موجود مع زملائي في نفس قفص الاتهام، فجميعنا متهمين بذلك، لكنني أحاول أن اتفادى تلك الأخطاء.

*من مِنْ نجوم الجيل الحالي الذي يستحق أن يطلق عليه لقب نمبر وان في الكوميديا ؟

هذا غير صحيح، فلا يوجد احسن تفضيل في الفن، فهناك أشخاص عديدة متميزة في الكوميديا،

ولكن الموهومين كثيرين، إنما الجيدين في ذلك اللون قليلين جداً، والجمهور يعرفهم جيداً.

*من وجهة نظرك.. ما السبب في عدم تحقيق مسلسل "أحسن أب" النجاح المرجو منه؟

لأن الموسم الماضي كان مليئاً بالمسلسلات المهمة وكان هناك زخم شديد، لكنه مسلسل لطيف وخفيف كان متواجداً وسط مسلسلات ثقيلة جداً فلذا فإنه لم يؤثر التأثير المرجو منه.

*ما الدور الذي من المستحيل أن تقدمه؟

الدور الذي سيكون ضد مبدأي و معتقداتي وضد ما أؤمن به.