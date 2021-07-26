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للمرافعة.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية كتائب الفرقان"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 5 متهمين من بينهم 4 محبوسين بـ"خلية كتائب الفرقان"، التى أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.. لجلسة 26 سبتمبر للمرافعة.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى.


وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى ذ8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.


ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

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