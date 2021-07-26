Advertisements

تأجيل محاكمة صحفي وآخرين في خلية متفجرات المطرية للمرافعة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

قررت اليوم الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم صحفي لاتهامهم بإمداد الجماعة الارهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم بإستخدامها في أعمال ارهابية تخل بالامن الوطني وتكدر السلم العام.. لجلسة 27 سبتمبر المقبل للمرافعة.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين بينهم صحفي الي المحاكمة الجنائية العاجلة لأتهامهم بإمداد الجماعة الارهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم بإستخدامها في أعمال ارهابية تخل بالامن الوطني وتكدر السلم العام


كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد اتهمت كل من عادل عبدالمنعم أبوالعلا محمد السن 46 مشرف أفراد وعطية عطية الله فرغلى زيدان السن 66 - سائق وعماد عبدالمنعم أبوالعلا محمد "هارب" وأحمد عطية عطية الله فرغلى السن 38 صحفي بأنهم في غضون عام 2014 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أمدوا جماعات تدعو لتكفير الحاكم والخروج وتضطلع إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة باسلحة وذخائر ومفرقعات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو التحقيقات.

كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم في انفجارها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا وأحرزوا (قذائف صاروخية) تحتوی على - ثلاثي نيتروتولين، البارود عديم الدخان، مخاليط المفرقعات - وأدوات - قاذف صاروخي الدفع - من التي تستخدم لانفجارها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

و حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن - بندقية آلية. مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات ث- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح محل الفقرة السابقة بغير أن يكون مرخصة لهم في حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

أخبار تهمك

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ يوم

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ أقل من ساعتين

حارس منتخب مصر يرحب بالانضمام إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

منذ نصف ساعة

بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هبوط اضطراري لـ12 طائرة إثيوبية في السودان

منذ 33 دقيقة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

02:07 م

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

01:04 م

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

02:20 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان