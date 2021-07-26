النيابة تصرح بدفن شاب لقي مصرعه في حادث تصادم سيارتين بالعياط

صرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالعياط، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الكوبري الإقليمي بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع شاب مقيم بقرية العطف في حادث تصادم سيارتين، وتم نقله إلى مستشفى العياط المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.



