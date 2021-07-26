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هبوط اضطراري لـ12 طائرة إثيوبية في السودان

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:18 م
هبوط اضطراري - أرشيفية
هبوط اضطراري - أرشيفية
وكالات
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 أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة السودان للأنباء (سونا)، بهبوط 12 طائرة إثيوبية اضطراريًا في خلال 6 ساعات بين ليلة الأحد وصباح الاثنين.

 

وقالت الوكالة السودانية، إن الهبوط الاضطراري نتيجة سوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا.

 

ويشار إلى أن الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قادمة من عدد من المطارات الأوربية والآسيوية، ومتوجهة إلى أديس أبابا.

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