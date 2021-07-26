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"بيتكوين" تلامس مستوى 40 ألف دولار

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
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بدأ الين الملاذ الآمن والدولار الأمريكي الأسبوع على صعود مقابل عملات تنطوي على مخاطرة أكبر مثل الدولار الأسترالي، إذ قاد ارتفاع إصابات كوفيد-19 وهبوط الأسهم في آسيا لحالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الجاري.

وارتفع الين بنحو 0.5 بالمئة إلى 81.08 مقابل الدولار الأسترالي اليوم، بينما كسبت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 0.7351 دولار أمريكي مقابل نظيرتها الأسترالي مقتربة من ذروة ثمانية أسابيع تقريبا التي بلغتها في الأسبوع الماضي عند 0.72895 دولار أمريكي.

ومقابل الدولار، أضافت العملة اليابانية 0.2 بالمئة إلى 110.32 ين بفضل تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.17795 دولار، ليستقر عقب هبوطه الأسبوع الماضي لأقل مستوى منذ أوائل أبريل عند 1.1752 دولار أمريكي، بحسب ما نشرت "رويترز".

وهبط قليلا مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى 92.833 نتيجة ضغط اليورو والين ولكنه يظل قريبا من ذروة ثلاثة أشهر ونصف الشهر التي سجلها الأسبوع الماضي عند 93.194.

وكسب المؤشر نحو أربعة بالمئة من مستواه المتدني الأخير في 25 مايو إذ عزز تحسن الاقتصاد الأمريكي التوقعات ببدء مجلس الاحتياطي تقليص مشتريات الأصول مبكرا في العام الجاري.

وتلقت العملات المشفرة الدعم اليوم بعد أن نقلت صحيفة سيتي إيه.إم في لندن عن مصدر داخلي لم تذكر اسمه إن أمازون تدرس قبول مدفوعات ببتكوين بحلول نهاية العام.

جاء التقرير عقب تغريدة قال فيها رئيس تويتر جاك دورسي يوم الجمعة إن العملة الرقمية "جزء كبير" من مستقبل شركة التواصل الاجتماعي.

وواصلت بيتكوين مكاسبها من قرب 29 ألف دولار الذي بلغته الأسبوع الماضي لتصل إلى أعتاب 40 ألف دولار اليوم للمرة الأولى منذ منتصف يونيو . وسجلت في أحدث تعاملات ارتفاعا 8.5 بالمئة إلى 38455 دولارا.

وارتفعت منافستها الأصغر إيثر في أحدث تعاملات 6.8 بالمئة إلى 2344.08 دولار، لتتعافى من مستوى متدن عند 1717.17 دولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.

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