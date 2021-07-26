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9 أغسطس.. محاكمة قيادات الإخوان في أحداث المنصة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة 9 أغسطس المقبل لإستكمال محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخر في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، وذلك بعظ تأجيلها تأجيلًا إداريًا بسبب العطلة الرسمية لعيد الأضحي المبارك.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقائم بأعماله القيادي محمود عزت و77 متهما آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بأنهم تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريةالشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام".

وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء بمكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"؛ تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

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