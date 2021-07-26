Advertisements

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
فازت بطلة التايكوندو المصرية هداية ملاك بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تتويجها ببرونزية منافسات 67 كجم سيدات.


وحققت هداية ملاك الميدالية البرونزية بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بيج ماكفرسون في مباراة تحديد الفائز بنتيجة 17-6.


وكانت قد تأهلت هداية ملاك بعدما تغلبت على لاعبى تونجا ماليا ميل باسيكا في دور الترضية، بسبب عدم التكافوء بنتيجة 19-0.


وتعتبر هذه المرة الثانية التي تحقق فيه هدايا هذا الإنجاز بعد تتويجها بالميدالية ذاتها في دورة الألعاب الماضية "ريو 2016".


جدير بالذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى هداية ملاك تفوز هداية ملاك تتأهل هداية ملاك أولمبياد طوكيو

أخبار تهمك

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 19 ساعة

حارس منتخب مصر يرحب بالانضمام إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ يوم

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

هبوط اضطراري لـ12 طائرة إثيوبية في السودان

منذ نصف ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ 43 دقيقة

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عين .. هل تنجح هداية ملاك في تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 ؟

وزير الرياضة يهنئ هداية ملاك ببرونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

بالصور- هداية ملاك تحصد ذهبية تحت ٦٧ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية

الخميس.. نادي الصيد يكرم ثلاثي التايكوندو بعد تأهلهم إلي أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. هداية ملاك تكتسح لاعبة تونجا وتتأهل للعب على برونزية التايكوندو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

02:07 م

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

01:04 م

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

02:20 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان