عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

فازت بطلة التايكوندو المصرية هداية ملاك بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تتويجها ببرونزية منافسات 67 كجم سيدات.









وحققت هداية ملاك الميدالية البرونزية بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بيج ماكفرسون في مباراة تحديد الفائز بنتيجة 17-6.









وكانت قد تأهلت هداية ملاك بعدما تغلبت على لاعبى تونجا ماليا ميل باسيكا في دور الترضية، بسبب عدم التكافوء بنتيجة 19-0.









وتعتبر هذه المرة الثانية التي تحقق فيه هدايا هذا الإنجاز بعد تتويجها بالميدالية ذاتها في دورة الألعاب الماضية "ريو 2016".









جدير بالذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة



