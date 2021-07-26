9 أغسطس.. محاكمة المتهمين باللجان النوعية في حلوان



حددت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة 9 أغسطس المقبل لاستكمال محاكمة 22 متهم من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ.. وذلك بعد تأجيلها تأجيلًا إداريًا بسبب العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.



جاءت أحداث القضية علي أثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز أخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.



فنسبت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لاحد المواطنين بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.