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"المترو": استمرار منع دخول الركاب للمحطات دون ارتداء الكمامات

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شددت شركة المترو على استمرارها فى منع دخول الركاب المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، ولتجنب توقيع عليهم غرامات فورية، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيها.

وتوفر شركة المترو كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأكدت شركة المترو أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.

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