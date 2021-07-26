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تفريغ 3400 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينه  ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3400 طن رخام بالميناء.
 
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج 4 سفن حاويات ومن  المنتظر دخول  سفينتين حاويات. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

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