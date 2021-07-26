تفريغ 3400 طن رخام بميناء غرب بورسعيد



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.





وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينه ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3400 طن رخام بالميناء.