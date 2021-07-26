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خلال 6 أشهر.. مستشفيات كفر الشيخ تستقبل 1325 حالة تسمم

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة التدريب بالاشتراك مع إدارة الرعاية الحرجة أقاموا يوم علمى بعنوان "حالات التسمم وكيفية التعامل الأمثل معها"، إذ استهدف التدريب اليوم 30 متدرب من أطباء الرعايات والباطنة والأطفال بمراكز دسوق وفوه ومطوبس، حاضرت فيه الدكتورة انتصار عبد المنعم نظمي، مسئول ملف السموم بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالطب العلاجي.

و أضافت وكيل وزارة الصحة، أنه قد تم تقديم شرح مبسط عن حالات التسمم وكيفية التعامل معها، والجدير بالذكر أنه خلال الستة أشهر الماضية تم استقبال 1325 حالة تسمم بجميع مستشفيات محافظة كفر الشيخ حيث بلغت معدلات التحسن نحو 87% ومعدلات الوفاة نحو 2%من إجمالي عدد الحالات بينما انخفضت نسبة تحويل الحالات خارج المحافظة لتصل الي 2%.

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