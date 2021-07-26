النواب يُقر 2000 جنيه حد أقصى للترخيص بإنشاء مزرعة سمكية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقدًا أو الكترونيًا طبقًا لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.





جاء ذلك بعد حالة جدل خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية، حيث إنه طالب عدد من النواب بضروة تقليل الرسوم، ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية على أن تكون الرسوم 2000 جنيه بدلا من 3 ألاف جنيه، حيث كان النص المقدم من اللجنة الحد الأقصى 3 آلاف جنيه، حيث كان نص الحكومة 5 آلاف جنيه.





كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 الآف جني، بدلا من 8 الاف جنيه.





جاء ذلك بعد أن طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الإقتصادية لحالة الصيادين.



