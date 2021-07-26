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كريم الشبراوي: استئناف الرحلات الروسية لمصر فرصة يجب استغلالها

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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بعد  إعلان مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، عن استئناف الرحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ اعتبارًا من 9 أغسطس المقبل، وهو ما يمثل بداية جديدة فى عودة السياحة التدريجية إلى مصر  وفقا لما قاله الخبير السياحى كريم الشبراوى، الذى أكد على أن شهر أغسطس سيكون الرهان الحقيقي للعاملين بقطاع السياحة في مصر.

وأضاف كريم الشبراوى: " ستصل عدد الرحلات الأسبوعية من روسيا إلى مصر نحو ١٠ رحلات، وهو عدد قابل للزيادة بمجرد نجاح التجربة وضمان سلامة الوافدين من فيروس كورونا ، حيث أكد مركز العمليات الروسى لمحاربة الفيروس أن الرحلات ستكون على مسارين، الأول موسكو الغردقة، والثاني موسكو شرم الشيخ، لكل مسار منهما ٥ رحلات أسبوعية ، باجمالي ١٠ رحالات أسبوعية . 

وأشار كريم الشبراوى إلى أن هناك القرار بشأن الزيادة اللاحقة لعدد الرحلات سيتخذه مركز عمليات الوباء الروسي بناءا  على نتائج زيارة الوفد الروسي لمصر لتقييم الوضع الوبائي، لذلك سيكون الرهان الحقيقي على العاملين بقطاع السياحة الفترة القادمة خاصة بمدن البحر الأحمر لأن في حالة نجاح التجربة سيختلف الوضع تماما وسيفتح باب أمام الوفود السياحية من العالم أجمع وليس روسيا وحسب. 

وفي 8 يوليو الجاري، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يلغى المرسوم الخاص بحظر الرحلات الجوية العارضة إلى المنتجعات المصرية.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية كانت مصر تستقبل ملايين السياح الروس سنويا، وبحسب التقارير استقبلت مصر في عام 2015 نحو 2.3 مليون سائح روسي قبل سقوط الطائرة.

وفي تصريح سابق لوزارة السياحة إنها "تتوقع زيارة من 300 إلى 400 ألف  سائح روسي لمصر شهريا بعد عودة الطيران العارض"، كما أكدت على "استعداد وجاهزية المنتجعات والفنادق المصرية لاستقبال مثل هذه الأعداد" وسط تطبيق صارم لكافة الإجراءات الاحترازية.

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