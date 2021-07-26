



أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية العراقي مظهر محمد صالح اليوم الخميس أن الصين تستهلك 44 % من صادرات النفط العراقي.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم عن صالح إن "الصين تعد السوق الأولى في صادرات النفط العراقي وتستهلك وحدها حوالي من 40 إلى 44% من صادرات النفط العراقي وبما يوازي حوالي 80 ألف برميل نفط يوميا".





وأضاف أن "جزءاً يسيراً من تلك الصادرات هي مستحقات عقود الخدمة النفطية للشركات الصينية العاملة في العراق، وقد أضيف إليها مؤخراً ما قيمته 100 ألف برميل يوميا تودع في الحساب المصرفي المخصص لتنفيذ مشاريع اتفاق إطار التعاون الذي أصبح نافذ المفعول حقا من الشهر الماضي".



