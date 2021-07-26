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عاجل- سيف عيسى يفوز بالميدالية البرونزية في التايكوندو بأولمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح البطل المصري سيف عيسى بحصد الميدالية البرونزية ضمن منافسات التايكوندو في أولمبياد طوكيو 2020.


وجاء تحديد البطل المنافس لسيف عيسى، بعدما تغلب اللاعب النرويجي على لاعب المغرب أشرف محبوب فى مباراة الترضية بنتيجة 24/10 وزن 80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكي .
 

وتعتبر هذه الميدالية هي الثانية لمصر في أولمبياد طوكيو بعدما فوز هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو أيضًا بعد تغلبها على اللاعبة الأمريكية.


جدير بالذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

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سيف عيسى يفوز بالميدالية البرونزية برونزية التايكوندو بأولمبياد طوكيو التايكوندو بأولمبياد طوكيو

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