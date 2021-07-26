أحمد داود يحيي الذكرى السنوية للمخرج الراحل محمد خان بصوره ورسالة مؤثرة



نشر أحمد داوود صورة له برفقة المخرج الراحل محمد خان والفنانة هنا شيحة، ماجد الكدواني وعلق عليها قائلاً :"في ذكرى رحيل كنت محظوظ إني قدمت دور جمعه في أخر فيلم لمحمد خان "قبل زحمه الصيف" الفيلم شارك في الدور 12بمهرجان دبي السنيمائي الدولي وهتلاقوه دلوقتي علي Netflix، الله يرحم المخرج الكبير أستاذ محمد خان أسألكم الفاتحة".





وفي سياق آخر، ينتظر أحمد داوود حالياً طرح فيلمه الجديد "يوم 13" وهو بطولة دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق، والرعب.







حرص الفنان أحمد داود على إحياء الذكرى السنوية الرابعة للمخرج الراجل محمد خان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".