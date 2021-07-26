رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد إقرار 61 مادة بقانون تنمية البحيرات

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، وذلك بعد الانتهاء من إقرار61 مادة من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، علي أن يواصل المناقشة بجلسة غدا الثلاثاء.



وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقدًا أو الكترونيًا طبقًا لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.



جاء ذلك بعد حالة جدل خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية، حيث أنه طالب عدد من النواب بضروة تقليل الرسوم، ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية على ان تكوةن الرسوم 2000 جنيه بدلا من 3 ألاف جنيه.



وكان نص المقدم من اللجنة الحد الأقصى 3 الاف جنيه، حيث كان نص الحكومة 5 الاف جنيه.





كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 الآف جني، بدلا من 8 الاف جنيه.



جاء ذلك بعد أن طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الإقتصادية لحالة الصيادين.



وتتضامن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين داوود، ووافقت الأغلبية على المقترح وسوف تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو الكترونيًا طبقًا لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

