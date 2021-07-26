نمو صادرات مصر من الأسمنت إلى 135 مليون دولار

حققت صادرات مصر من الأسمنت، خلال الفترة من "يناير- مايو" 2021، نموا ملحوظا بلغت نسبته 181% لتسجل ما قيمته 135 مليون دولار، مقارنة بنحو 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، اليوم الاثنين، أنه تم التصدير خلال 5 شهور الأولى من العام لنحو 67 دولة منها 23 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (الكاميرون- موريتانيا - تنزانيا - إيطاليا - هندوراس - جيبوتي - دومينيكا - فنزويلا - بربادوس - النيجر - زامبيا- روديسيا الشمالية - شيلي - باراجواي - بورتوريكو - جواتيمالا - موريشيوس - سويسرا - بنما - توجو - بوروندي - ترينيداد وتوباجو - الكويت).

وأضاف التقرير أن دول استحوذت على 77.8% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت تصدرتها "ليبيا" والتي استحوذت على 19.8% من إجمالي الصادرات بما قيمته 26.792 مليون دولار، تلتها "كينيا" مستحوذة على 16.3% بما قيمته 22.09 مليون دولار، واحتلت "ساحل العاج" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري مستحوذة على 12.5% الصادرات بقيمة بلغت 16.921مليون دولار، ثم "السودان" بنحو 14.970 مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة "أوغندا" بما قيمته 9.991 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصر من الأسمنت إلى "غانا" نحو 8.511 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات الأسمنت إلى "الكاميرون" خلال الـ5 شهور الأولى من 2021 بلغت 5.757 مليون دولار، فيما احتلت "الولايات المتحدة الأمريكية" المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 4.302 مليون دولار، ثم "فلسطين" بما قيمته 3.091 مليون دولار، فالسنغال بنحو 2.523 مليون دولار.



