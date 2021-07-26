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فرص منتخب مصر الأولمبي في التأهل لدور الـ 8 في الأولمبياد

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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خسر المنتخب الوطني الأولمبي في مباراته الثانية بالأولمبياد أمام الأرجنتين بهدف نظيف، في الوقت الذي فاز المنتخب الإسباني بنفس النتيجة على نظيره الأسترالي.

وكان منتخب مصر قد انتزع تعادلًا مهمًا في الجولة الأولى أمام إسبانيا، فيما خسرت الأرجنتين أمام أستراليا بهدفين دون رد.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:
إسبانيا – 4 نقاط – فارق الأهداف (+1).
أستراليا – 3 نقاط – فارق الأهداف (+1).
الأرجنتين – 3 نقاط – فارق الأهداف (-1).
مصر – نقطة وحيدة – فارق الأهداف (-1).

في حال فوز إسبانيا على الأرجنتين بأي نتيجة سيكون ترتيب المجموعة:
إسبانيا 7 نقاط – مصر 4 نقاط – أستراليا 3 نقاط – الأرجنتين 3 نقاط

أما في حال تعادل إسبانيا مع الأرجنتين، سيكون الترتيب كالتالي:
إسبانيا 5 نقاط – مصر 4 نقاط – الأرجنتين 4 نقاط – أستراليا 3 نقاط (فارق الأهداف لصالح مصر)
وفي حال فوز الأرجنتين على إسبانيا، سيكون الترتيب:

الأرجنتين 6 نقاط – مصر وإسبانيا (4 نقاط) – أستراليا 3 نقاط. (النظر لفارق الأهداف بين مصر وإسبانيا).

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