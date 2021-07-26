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عقود خام برنت تسجل 73.14 دولار للبرميل

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط اليوم،73.14 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.10 دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأثنين شهدت انخفاضا وذلك نتيجة المخاوف بشأن الطلب علي الوقود.
 
وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت المكاسب الأسبوعية الأولي لها في شهر بنسبة بلغت 0.7 % بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي مكاسب أسبوعية هي الأولي لها في ثلاث أسابيع بنسبة 0.4%.
 
وكان كبار منتجي النفط  قد اتفقوا في اجتماع لمنظمة "أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل، وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك"، خلال مؤتمر صحفي تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل، كما أكد بيان صادر عن المجتمعين "التخطيط لإنهاء التخفيضات بالكامل بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق بذلك".

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